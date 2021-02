Boete geëist tegen Marine Le Pen voor IS-tweets

Le Pen twitterde in 2015 gruwelijke foto’s van onder meer de door Islamitische Staat onthoofde Amerikaanse reporter James Foley. Ze deed dat na beschuldigingen dat haar partij overeenkomsten heeft met de terreurbeweging. De politica verwijderde de tweets daarna, maar er werd wel een strafonderzoek ingesteld.

In de rechtbank deed Le Pen een beroep op de vrijheid van meningsuiting. „Ik ben duidelijk het slachtoffer van een politiek proces”, zei ze tegen journalisten. Ze wees erop dat media die de foto’s hebben getoond nooit zijn vervolgd. Le Pen zei overigens wel dat ze de beelden „vreselijk shockerend” vindt. Ze heeft geweigerd een psychologisch onderzoek te ondergaan.

In Frankrijk is het verspreiden van gewelddadige beelden die de menselijke waardigheid schenden strafbaar. Als het risico bestaat dat minderjarigen dergelijke foto’s te zien krijgen, kunnen de verantwoordelijken worden bestraft met 75.000 euro en een gevangenisstraf van drie jaar. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken noemde de tweets destijds „een schande, afschuwelijk en een werkelijke belediging voor alle slachtoffers van terrorisme.”

De rechtszaak komt vijftien maanden voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk, waarvoor Marine Le Pen kandidaat is. In de peiling doet ze het goed als uitdager van zittend president Emmanuel Macron.