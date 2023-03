Gewapende overval op klaarlichte dag bij Rotterdamse winkel: drie verdachten opgepakt

Het was erg druk in het winkelgebied, aldus de politie, toen even na 16.30 uur de melding van de overval binnenkwam. Volgens de politie is vermoedelijk in de winkel in de lucht geschoten, maar is niemand gewond geraakt. Of de overvallers iets hebben meegenomen wordt nog onderzocht.

Na de overval ging het drietal er in een gereedstaande auto vandoor. Even verderop, op de Terbregseweg, konden zij alsnog worden aangehouden. Daarbij werd in de auto een vuurwapen gevonden. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen.

Weet u meer? Stuur een bericht naar onze Tiplijn.