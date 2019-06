150 kilo poep aangetroffen in Amstelveens toilet

RTV Amstelveen bracht de videobeelden onder de aandacht. Het schoonmaakbedrijf meldt dat er door de vieze situatie een ’gevaar voor de gezondheid van bewoners en buren’ was ontstaan. Het opruimen van de ontlasting werd bemoeilijkt doordat de bewoner cola eroverheen had gegooid. De ’zeer plakkerige substantie’ was moeilijk te verwijderen.

Via een reactie op Facebook laat De Frisse Kater weten geen specifieke details te kunnen delen: „Het is nooit onze intentie om wie dan ook te beschamen. Wel willen we het volgende kwijt: Geen enkel mens op deze wereld kiest er willens en wetens voor om tussen het vuil te leven.” Het bedrijf vervolgt: „Niemand staat op een dag op en zegt tegen zichzelf, ’Laat ik lekker mijn woning gaan vervuilen’.”

RTV Amstelveen meldt dat het gaat om een seniorenwoning in de wijk Groenelaan.