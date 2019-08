IDF: Iran ondersteunt raketproductie Hezbollah

De Iraniërs zouden tussen 2013 en 2015 hebben geprobeerd dergelijk geavanceerd wapentuig over Syrisch grondgebied rechtstreeks aan bondgenoot Hezbollah te leveren. Die strategie zou zijn mislukt door „Israëlische operaties.”

De woordvoerder zei niet wat die operaties precies om het lijf hadden. Wel is bekend dat Israël de afgelopen jaren veelvuldig luchtaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Syrië, waar de door Hezbollah en Iran gesteunde leider Bashar al-Assad aan de macht is.

Bekijk ook: Mossad slaat weer eens genadeloos toe

Duizenden raketten

Volgens Israël gooit Iran het sinds 2016 over een andere boeg. Er zou nu worden geprobeerd om bestaande raketten om te bouwen. De woordvoerder schat dat Hezbollah al beschikt over een arsenaal van zo’n 130.000 projectielen, die niet allemaal even accuraat zijn.

„Maar als ze in staat zijn een precisiearsenaal te produceren, dan ontstaat een nieuwe en veel gevaarlijkere situatie”, aldus de zegsman. Hezbollah zou nu nog niet beschikken over de industriële capaciteit om dat soort wapentuig zelf te maken, maar werkt daar volgens hem wel aan.

Bekijk ook: Hezbollah ontkent neerhalen Israëlische drones

Israël gaf na het preventief neerslaan van een aanval door ’killer drones’ donderdag de identiteit prijs van de kopstukken achter het plan. De opdracht voor de grootschalige drone-aanval komt volgens het IDF rechtstreeks uit Teheran van de leider van de Al-Quds Brigade, de tak van de Iraanse Revolutionaire Garde die verantwoordelijk is voor buitenlandse operaties.

De Joodse staat vraagt de internationale gemeenschap de voorgenomen aanslag van de Iraniërs te veroordelen. Ook benadrukt het land dat de Iraanse activiteiten op Libanees grondgebied voor gevaar kunnen zorgen voor de burgers aldaar.

Bekijk ook: Aartsvijand Donald Trump in opspraak