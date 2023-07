Kabinet benoemt nieuwe Oekraïne-gezant na debacle met voorganger

De vorige gezant, Ron van Dartel, stapte op toen bleek dat hij in een boek omstreden uitspraken had gedaan over Oekraïne en Rusland. Zo zei hij onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn: „Dat moeten we niet vergeten. Dat is de realiteit.” Hij vindt ook dat de steun voor president Vladimir Poetin groter is dan wordt gedacht. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken kon Van Dartel ’met de gedane uitspraken niet meer geloofwaardig functioneren’.

Bedrijfsleven

Van Schreven (69) is een gepensioneerd topdiplomaat die werkte als ambassadeur in Syrië en als ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève. Ook was hij namens Nederland speciaal gezant voor de samenwerking tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

„Van Schreven heeft een lange staat van dienst en beschikt over de nodige ervaring en contacten in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven”, meldt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Daarom wordt Van Schreven benoemd tot de nieuwe Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. In die functie moet hij de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw in Oekraïne vergroten. De benoeming volgt slechts drie maanden na de aanstelling van de eerste Oekraïne-gezant.

Steunpakket

Tegelijkertijd met de benoeming van de nieuwe Oekraïne-gezant maakt het kabinet bekend dat het 118 miljoen euro uittrekt voor steun aan Oekraïne. Het meeste daarvan komt uit een pot van 2,5 miljard euro die eerder dit jaar beschikbaar was gesteld.

Van het nieuwe steunpakket gaat 83 miljoen euro naar herstelwerkzaamheden en gezondheidszorg. Ook gaat 10 miljoen euro naar noodhulp in het gebied waar recent de Kachovka-dam doorbrak.