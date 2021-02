LIVE | Besmet afval van coronateststraten regelmatig nog niet goed afgevoerd

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

6.68 uur - Besmet afval teststraten niet goed afgevoerd

Commerciële coronatestlocaties voeren nog geregeld mogelijk met Covid-19 besmet afval af als bedrijfsafval. Ook bij GGD-locaties gaat dit nog wel eens fout. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een nieuwe ronde van inspecties.

In december voerde de ILT ook al inspecties uit. Toen bleek dat van de 39 gecontroleerde coronatestlocaties er 22 het afval niet goed verpakten en afvoerden. De beschermende kleding van de medewerkers en de gebruikte wattenstaafjes werden afgevoerd met het bedrijfsafval, terwijl dit in speciale vaten of speciale plastic zakken moet, gaf de inspectie destijds onder meer aan.

Bij herinspecties bij tien eerder bezochte locaties bleek onlangs dat onjuist afvoeren van mogelijk besmettelijk afval er niet meer voorkomt, aldus de ILT. Ook hield de ILT 77 nieuwe inspecties, 32 bij GGD-locaties en 35 bij commerciële, en daaruit blijkt dat het nu weliswaar beter gaat, maar dat het toch nog geregeld fout gaat. Van de commerciële testlocaties voerden 14 het mogelijk met Covid-19 besmette afval af als regulier bedrijfsafval, van de GGD-testlocaties ging dit bij 4 nog niet goed.

Verder werden bij 1 GGD-locatie en bij 6 commerciële testlocaties de keel- en neusmonsters niet verpakt en vervoerd volgens de wettelijke regels. Zo ontbrak bijvoorbeeld absorptiemateriaal tussen de verpakkingen. Een keer trof de ILT monstermateriaal in een sealbag tussen de voorstoelen van een voertuig aan.

Bij commerciële teststraten blijft de ILT extra alert. „Hier worden nog veel grote en kleine overtredingen gemaakt”, aldus de inspectie. Een kleine fout is bijvoorbeeld het ontbreken van gevaaretiketten op bulkcontainers of op verpakkingen van het afval.

Er werden geen teststraten stilgelegd nadat overtredingen werden geconstateerd, vanwege de maatschappelijke noodzaak van het testen op corona. De locaties moesten overtredingen wel direct oplossen. De ILT waarschuwt dat als bij herinspecties opnieuw overtredingen worden aangetroffen er bestuurlijk of strafrechtelijk wordt opgetreden.

6.46 uur - Vertrouwen in coronabeleid op nieuw dieptepunt

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid was nog nooit zo laag. Slechts vier op de tien Nederlanders zijn nog te spreken over de aanpak van Rutte. Onduidelijk van koers, en oneerlijk voor wie de lasten van het beleid draagt en wie er nog geen vaccin krijgt, luidt het vernietigende oordeel van het gros der Nederlanders over de aanpak van Rutte. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de nieuwste cijfers van een lopend vragenlijstonderzoek, dat het RIVM regelmatig uitvoert om de stemming in het land te peilen.

Opvallend genoeg houden de meeste Nederlanders zich, mopperend en wel, nog wel goed aan de regels. Neem de avondklok: een minderheid zegt er het nut van in te zien, maar intussen houdt 94 procent zich eraan, blijkt uit de cijfers, verzameld toen de avondklok ruim twee weken van kracht was.

6.35 uur - Bijna 10.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur nog eens 9997 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Daarmee is er sprake van een afname van bijna 2000 gevallen ten opzichte van donderdag.

Met het cijfer van vrijdag is er na twee dagen stijging weer sprake van een daling van het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland. Sinds het begin van de coronapandemie is het longvirus daar bij 2.424.684 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland zeker 394 mensen aan de gevolgen van Covid-19, dat is iets meer dan het aantal dat donderdag werd gemeld. het coronavirus is in totaal al zeker bijna 70.000 personen in Duitsland fataal geworden.