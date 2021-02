LIVE | Britse vaccinaties per leeftijdsgroep, politie en leraren boos

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

In de volgende fase van het vaccineren tegen corona in Groot-Brittannië komen de categorieën 50-plussers en kwetsbare groepen aan de beurt. Met beroepsrisico’s hoeft minder rekening te worden gehouden, adviseren deskundigen de regering. Het advies heeft meteen kwaad bloed gezet bij politie en in het onderwijs. Agenten en leraren vinden dat zij voorrang moeten krijgen.

In Groot-Brittannië hebben al ruim 18 miljoen mensen minstens één prik gekregen. Eind juli moet dat zo zijn voor de hele bevolking. Het doel is om medio april een eerste dosis te geven aan 50-plussers, voordat daarna 40-plussers, 30-plussers en uiteindelijk 18-plussers volgen. Volgens de adviesgroep gaat het op die manier sneller: „Het volgen van een op leeftijd gebaseerd programma is eenvoudiger, en eenvoud is een van de hoekstenen van het huidige programma in termen van snelheid en succes.”

De politie noemt het advies een „verachtelijk verraad” van agenten. „Hun woede is voelbaar. Dit zal niet worden vergeten”, twitterde een voorzitter van een nationale organisatie van agenten. Leraren reageerden ook teleurgesteld. Zij wijzen erop dat op 8 maart de scholen in Engeland heropenen, en vrezen daardoor extra risico op besmetting te lopen.

12.46 uur ’EMA keurt op 11 maart coronavaccin Janssen goed’

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goed, zeggen bronnen binnen de Europese Unie tegen persbureau Bloomberg. Volgens een van de EU-medewerkers is het EMA ook in gesprek over het goedkeuren van het Russische vaccin Spoetnik-V.

Ⓒ REUTERS

De Europese Commissie liet donderdag weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. De EU heeft afspraken met de farmaceut om 200 miljoen doses te kopen, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

De Verenigde Staten keuren vrijdag waarschijnlijk het middel van Janssen goed. Voor zowel de EU als de VS zou dat het vierde goedgekeurde coronavaccin zijn, na Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

09.45 Inspectie: huisarts zit fout

Huisarts Rob Elens in Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risico’s van het vaccin AstraZeneca. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag doen.

Elens zegt niet verantwoordelijk te willen zijn als het fout gaat na een vaccinatie. De arts kwam het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws door zijn omstreden aanpak van corona. Hij behandelde naar eigen zeggen met succes patiënten met malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), in combinatie met zink. Het duurde niet lang voordat de Inspectie hem dat verbood. De wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig over HCQ, sommige onderzoekers claimen geweldige gezondheidswinst, anderen miniem of geen effect.

De ’vaccinatiebrief’ die hij patiënten nu voor het inenten laat tekenen, telt twee A4’tjes en ademt de visie van Elens. Hij is tegenstander van vaccineren tegen corona en schrijft onder meer dat het vaccin zich nog ’in de onderzoeksfase’ bevindt. Hij wijst erop dat een infectie met corona volgens het RIVM voor 98 procent van de bevolking ongevaarlijk is en dat de kans op het virus aanmerkelijk verkleind wordt door inname van vitamines, zink en selenium.

09.40 Helft Israëliërs kreeg eerste coronaprik

De helft van de Israëlische bevolking heeft in ieder geval de eerste prik van het coronavaccin gekregen. Dat zijn ongeveer 4,65 miljoen mensen. Ruim een derde van de bevolking is al volledig ingeënt tegen het coronavirus, meldt de minister van Gezondheid Yuli Edelstein.

Israël begon op 19 december met het inenten van de bevolking en wil het snel achter de rug hebben, zodat de coronamaatregelen kunnen worden opgeheven. Mensen die twee prikken hebben gekregen, krijgen een groene pas waaraan te zien is dat ze ingeënt zijn. Zij mogen dan weer dingen doen die verboden werden door de coronamaatregelen.

6.68 uur - Besmet afval teststraten niet goed afgevoerd

Commerciële coronatestlocaties voeren nog geregeld mogelijk met Covid-19 besmet afval af als bedrijfsafval. Ook bij GGD-locaties gaat dit nog wel eens fout. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een nieuwe ronde van inspecties.

In december voerde de ILT ook al inspecties uit. Toen bleek dat van de 39 gecontroleerde coronatestlocaties er 22 het afval niet goed verpakten en afvoerden. De beschermende kleding van de medewerkers en de gebruikte wattenstaafjes werden afgevoerd met het bedrijfsafval, terwijl dit in speciale vaten of speciale plastic zakken moet, gaf de inspectie destijds onder meer aan.

Bij herinspecties bij tien eerder bezochte locaties bleek onlangs dat onjuist afvoeren van mogelijk besmettelijk afval er niet meer voorkomt, aldus de ILT. Ook hield de ILT 77 nieuwe inspecties, 32 bij GGD-locaties en 35 bij commerciële, en daaruit blijkt dat het nu weliswaar beter gaat, maar dat het toch nog geregeld fout gaat. Van de commerciële testlocaties voerden 14 het mogelijk met Covid-19 besmette afval af als regulier bedrijfsafval, van de GGD-testlocaties ging dit bij 4 nog niet goed.

Verder werden bij 1 GGD-locatie en bij 6 commerciële testlocaties de keel- en neusmonsters niet verpakt en vervoerd volgens de wettelijke regels. Zo ontbrak bijvoorbeeld absorptiemateriaal tussen de verpakkingen. Een keer trof de ILT monstermateriaal in een sealbag tussen de voorstoelen van een voertuig aan.

Bij commerciële teststraten blijft de ILT extra alert. „Hier worden nog veel grote en kleine overtredingen gemaakt”, aldus de inspectie. Een kleine fout is bijvoorbeeld het ontbreken van gevaaretiketten op bulkcontainers of op verpakkingen van het afval.

Er werden geen teststraten stilgelegd nadat overtredingen werden geconstateerd, vanwege de maatschappelijke noodzaak van het testen op corona. De locaties moesten overtredingen wel direct oplossen. De ILT waarschuwt dat als bij herinspecties opnieuw overtredingen worden aangetroffen er bestuurlijk of strafrechtelijk wordt opgetreden.

6.46 uur - Vertrouwen in coronabeleid op nieuw dieptepunt

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid was nog nooit zo laag. Slechts vier op de tien Nederlanders zijn nog te spreken over de aanpak van Rutte. Onduidelijk van koers, en oneerlijk voor wie de lasten van het beleid draagt en wie er nog geen vaccin krijgt, luidt het vernietigende oordeel van het gros der Nederlanders over de aanpak van Rutte. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de nieuwste cijfers van een lopend vragenlijstonderzoek, dat het RIVM regelmatig uitvoert om de stemming in het land te peilen.

Opvallend genoeg houden de meeste Nederlanders zich, mopperend en wel, nog wel goed aan de regels. Neem de avondklok: een minderheid zegt er het nut van in te zien, maar intussen houdt 94 procent zich eraan, blijkt uit de cijfers, verzameld toen de avondklok ruim twee weken van kracht was.

6.35 uur - Bijna 10.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur nog eens 9997 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Daarmee is er sprake van een afname van bijna 2000 gevallen ten opzichte van donderdag.

Met het cijfer van vrijdag is er na twee dagen stijging weer sprake van een daling van het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland. Sinds het begin van de coronapandemie is het longvirus daar bij 2.424.684 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland zeker 394 mensen aan de gevolgen van Covid-19, dat is iets meer dan het aantal dat donderdag werd gemeld. het coronavirus is in totaal al zeker bijna 70.000 personen in Duitsland fataal geworden.