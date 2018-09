Woningen ontruimd bij brand in Jumbo Alkmaar

Het vuur woedde in een magazijn van een Jumbo. De schade werd volgens de woordvoerster onder meer veroorzaakt doordat de brandweer de deur moest openbreken en behoorlijk wat winkelstellingen van de muur moest halen. Ook is sprake van rookschade.

De ontruimde woningen bevinden zich boven de getroffen supermarkt. Het is nog onduidelijk of de bewoners in de loop van de nacht kunnen terugkeren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.