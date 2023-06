Grote natuurbrand in Ter Apel ’redelijk onder controle’

Met behulp van drones heeft de brandweer het gebied in kaart gebracht. „We zien nog de nodige hotspots en die moeten we nog aanpakken.” Daarbij krijgen ze hulp van een brandweerteam uit Overijssel dat gespecialiseerd is in grondbranden. Naar verwachting gaat het nog vele uren duren voordat de brand is geblust, aldus de woordvoerder.

De brand is rond 14.45 uur uitgebroken en de brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ze krijgt daarbij hulp van omliggende brandweerkorpsen, onder meer uit Duitsland. Er zijn naar schatting 150 brandweermensen ingezet.

Volgens de veiligheidsregio is de watertoevoer in het afgelegen gebied „een crime” en dat maakt de brandbestrijding lastig. De voertuigen moeten heen en weer rijden van de brandhaarden naar een vulpunt bij de Steenweg waar water wordt gehaald uit een kanaal. Ook kunnen volgens de woordvoerder vanwege het moeilijk begaanbare terrein alleen vierwielaangedreven voertuigen worden ingezet.

Hoe groot het gebied dat in brand staat precies is, is nog onduidelijk. „Maar er zijn zeker zes hectaren grond aangetast”, zegt de voorlichter. De oorzaak van de brand is onbekend. De veiligheidsregio roept mensen op niet naar de brand te komen kijken.