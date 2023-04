Eerste wombat-jong ooit in Nederland geboren

Het was een oplettende bezoeker die de baby-wombat spotte en het op de foto zette. Hierop is te zien dat de jonge wombat met zijn pootje de buidel een beetje opzij duwt en voorzichtig naar buiten kijkt.

Tegenover Omroep Brabant laat eigenaar van BestZOO Jos Nooren weten: „Dat is heel uniek. Deze wombat laat zich voor het eerst duidelijk zien, maar we hebben geen idee wanneer het dier geboren is. Het beestje kan vier, vijf of zelfs zes maanden oud zijn.”

Vierkante drollen

Wombats zijn bijzondere beesten. Zo produceren ze vierkante drollen. Als het jong geboren wordt is het slechts een centimeter of twee waarna het maandenlang bij de moeder in de buidel woont. Omdat het achterin de buidel vertoeft en zich niet laat zien, is het lastig schatten hoe oud het diertje is. „We hadden het diertje zelf al een keer voorzichtig uit de buidel zien gluren. Dat wilde we niet direct bekendmaken omdat we dan veel bezoekers teleur moeten stellen. Jonge wombats laten zich namelijk zelden zien”, bekent Nooren.

De Brabantse dierentuin had sowieso al een primeur toen het twee jaar geleden vanuit Australië wombats naar Nederland haalde. En dat ging niet zonder slag of stoot. De Autralische autoriteiten wilden tot in de kleinste details weten waar de dieren naartoe gingen en er moesten allerlei papieren ondertekend worden. Wellicht dat er om die reden ook maar weinig dierentuinen wombats hebben.

De eigenaar wacht nu in spannign af hoe het jong zich gaat ontwikkelen. „Als de moeder genoeg melk heeft, wordt de buidel te zwaar en dan komt het beestje naar buiten. Voor nu is het afwachten wanneer dat gaat gebeuren.”