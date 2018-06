Culturele hart getroffen

Veel bouwwerken bleken, zoals het er nu naar uitziet, niet bestand tegen aardbevingen. Zo stortte de 62-meter hoge Dharahara-toren in Kathmandu volledig in. De toren was overigens al beschadigd door de aardbeving van 1934. En van de historische tempels op het beroemde Durbarplein in de hoofdstad is niets meer over.

Ook de wereldberoemde boeddhistische tempel Swayambunath, het spiritueel centrum voor Nepalese boeddhisten, is beschadigd. Swayambunath is ook bij toeristen populair en geldt als een van de meest bezochte bezienswaardigheden van de hoofdstad.