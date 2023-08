Vrouw (23) steekt date tijdens seks in nek als wraak voor moord op Iraanse generaal

Nika Nikoubin (23) en haar blind date, Daniel Trevino, ontmoetten elkaar via een dating app en besloten tijdens hun blind date in een hotelkamer af te spreken. Tijdens de seks blinddoekte Nikoubin Trevino, waarna ze hem in zijn nek stak.

Tegen politieagenten zou ze achteraf gezegd hebben dat ze haar date had neergestoken uit wraak voor de moord op de Iraanse generaal Qasem Soleimani. Soleimani werd in 2020 door een Amerikaanse droneaanval om het leven gebracht. „De VS hebben Soleimani vermoord. Daarbij is veel bloed vergoten”, zei Nikoubin. „Het leek mij daarom eerlijk als er ook Amerikaans bloed zou vloeien.”

De rechter gaf de slechte mentale gezondheid van Nikoubin als een van de redenen om voor een voorwaardelijke celstraf te gaan. Ze heeft last van heftige depressies, schizofrenie en een bipolaire stoornis. Volgens haar advocaat zat ze op de bewuste avond in een psychose. Tien dagen voor het incident zou ze nog in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebben gezeten.

Soleimani

Qasem Soleimani werd in januari 2020 gedood door een Amerikaanse aanval op het vliegveld van Bagdad. De toenmalig president Donald Trump stelde dat hij „sinistere” aanvallen aan het voorbereiden was op Amerikaanse diplomaten en militairen. Iran vuurde later als vergelding raketten af op Iraakse militaire bases die Amerikaanse troepen huisvesten.