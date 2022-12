Ook weer rellen in België, jubelstemming in Marokkaanse straten na WK-triomf

BRUSSEL - Ook in Belgische steden zijn feestelijkheden na de Marokkaanse WK-overwinning opnieuw uit de hand gelopen. In Brussel botsten relschoppers met de politie en stichtten ze brandjes. De politie zette een waterkanon en traangas in. In Marokko zelf ging het er een stuk vriendelijker aan toe: tienduizenden gingen feestend de straat op.