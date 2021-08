OM: fatale schietpartij Bergen aan Zee om verkoop 23 kilo poedersuiker

Dat bracht het Openbaar Ministerie maandag naar voren in de rechtbank van Alkmaar. Volgens het OM maakte de Colombiaan deel uit van een bende die poedersuiker in plaats van cocaïne had verkocht aan een groep Oost-Europeanen. Die laatsten zouden op 16 februari verhaal hebben gehaald bij de Colombianen.

Tijdens de inleidende zitting werden schokkende camerabeelden getoond. Daarop zijn aan en af rijdende auto’s te zien en geweersalvo’s te horen. Een stel schrikt, rent weg en belt de politie.

Het OM gaat ervan uit dat de Oost-Europeanen eerder waren opgelicht. De drie verdachten die maandag voor de rechter verschenen, worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 45-jarige Colombiaan.

Wildwest

Op het Van der Wijckplein in Bergen aan Zee vlogen bij de ontmoeting tussen de twee bendes op een gegeven moment de kogels in het rond. Het slachtoffer overleed na de wildwesttaferelen in het centrum van Bergen aan zijn verwondingen.

De officier van justitie vertelde dat op de bewuste februaridag overal vandaan mensen waren opgetrommeld om naar een hotel in Bergen aan Zee te komen voor een ontmoeting met de Colombianen. Een paar dagen eerder had de Colombiaanse bende in Zandvoort 23 kilo poedersuiker in plaats van cocaïne verkocht.

Bij die eerdere deal zouden, zo stelt het OM, al schermutselingen zijn geweest. De Pool Marius M. (34) zou met een hamer zijn geslagen. De officier: „Uit chatgesprekken van M. blijkt dat er een heel duidelijke opzet was om de Colombianen aan te pakken. Overal werden mensen opgetrommeld. Vanuit Alkmaar reed er een hele optocht naar Bergen aan Zee. Door de schietpartij op klaarlichte dag is de rechtsorde zwaar geschokt.”

De politie heeft in binnen- en buitenland aanhoudingen verricht in deze zaak. Er zijn ook Colombiaanse drugshandelaren opgepakt. Twee verdachten, onder wie de mogelijke schutter, zijn nog voortvluchtig. Justitie verwacht dat het onderzoek naar zes verdachten in oktober is afgerond. Daarna volgen meer voorbereidende zittingen.