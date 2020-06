Bizar: vrouw treft dode muis aan in brood Albert Heijn

Het zoontje van Zineb wilde in eerste instantie een boterham smeren en merkte daarbij op dat het niet helemaal fris rook. Hij besloot zijn moeder in te lichten, die op dat moment zijn zusje aan het voeden was. De vrouw droeg haar kind daarom op een nieuw sneetje te pakken.

Overgeven

Als ze zelf het brood later nog eens onder de loep neemt, wordt Zineb licht in haar hoofd. „Meteen daarna moest ik overgeven. Ik schreeuwde nog naar mijn zoontje: ’Je hebt deze boterham toch niet gegeten?”, aldus de vrouw op Facebook. Dat bleek niet het geval.

Zineb heeft inmiddels een melding gedaan bij de NVWA. Ook is het brood teruggebracht naar de supermarkt. „Die jongen van de AH schrok ook”, schrijft Zineb. „Maar van de zenuwen moest hij een beetje lachen. Hij zag namelijk dat ik nog rode ogen had van het overgeven.” Als goedmakertje ontving de vrouw een taart en een sticker voor twee gratis broden.

Volgens Hart van Nederland neemt de supermarkt de horrorvondst ’heel erg serieus.’„Ook wij zijn erg geschrokken”, laat een woordvoerder van de Albert Heijn weten. Er wordt onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan bij de leverancier en er is inmiddels contact opgenomen met Zineb om te zorgen voor ’een goede oplossing’.