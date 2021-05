Assad weer op koers grote verkiezingsoverwinning

Een schier onmogelijke opgave: de schade van tien jaar oorlog loopt in de honderden miljarden. Negen op de tien Syriërs leeft in armoede, terwijl door de gierende inflatie de mensen niet eens in staat zijn een broodje shoarma op de straathoek te kopen. Een volstrekt uitzichtloze situatie, maar Assad en zijn clan weten van geen wijken. Om zijn ontevreden achterban op het laatste moment te paaien, heeft de president rentevrije leningen aangeboden aan ambtenaren. Ook liet hij honderden mensen vrij.

Legitimiteit

Assad hoopt met de verkiezingen weer een vleugje legitimiteit te krijgen, met als doel buitenlandse investeerders te lokken. Het zal waarschijnlijk weinig effect hebben in het Westen, maar in de Arabische wereld wordt de dictator alweer langzaam in genade aangenomen. Zelfs een hernieuwd lidmaatschap van de Arabische Liga lonkt.

De verkiezingen worden alleen gehouden in de gebieden die het regime controleert, zo’n tweederde van het land. Assad heeft twee uitdagers: een oud-lid van zijn regering en - voor het eerst - iemand van de ‘oppositie’. Die laatste, Mahmoud Ahmad Marei, is ervan overtuigd dat alles eerlijk zal verlopen. “We voldoen aan alle voorwaarden voor vrije verkiezingen naar internationale standaarden”, aldus Marei tegen een Iraans persbureau.

Oppositieleiders

Kandidaten moeten volgens de wet minimaal tien jaar achtereen in Syrië hebben gewoond, waardoor alle werkelijke oppositieleiders die in het buitenland verblijven bij voorbaat buiten de boot vielen. Assad won de de vorige verkiezingen, in 2014, volgens de officiële uitslag met 89 procent van de stemmen. Nu gaat de 55-jarige president voor een vierde termijn van zeven jaar, waarbij Iraanse waarnemers zullen controleren of het verkiezingsproces eerlijk verloopt.