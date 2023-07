Russische vader die veroordeeld werd voor tekening van zijn dochter vraagt doodstraf

Masha maakt vorig jaar een tekening met een Oekraïense vlag en het bijschrift „Glorie aan Oekraïne.” Aan de rechterkant prijkt de Russische vlag met bijschrift „Nee tegen de oorlog.” In het midden staat een Oekraïens kind met haar moeder die haar hand opsteekt om twee Russische raketten te stoppen. Voor de veiligheidsdiensten was het voldoende om een onderzoek in te stellen naar haar papa Alexei Moskaleva.

Die werd een dag later opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Hij moest meteen een boete betalen voor het in diskrediet brengen van het Russische leger. Agenten doorzochten ook zijn woning en de man werd begin dit jaar veroordeeld tot twee jaar celstraf.

Sindsdien heeft Alexei geen contact meer gehad met Masha, die in een weeshuis werd geplaatst. Vervolgens is ze herenigd met haar moeder, die ze al jarenlang niet meer had gezien. Volgens de nieuwswebsite Mediazona zou Masha zich momenteel bevinden „in een kinderkamp.”

Alexei Moskaleva ging in beroep tegen het vonnis, maar maandag werd dat beroep afgewezen en kreeg hij bovendien het verbod om gebruik te maken van het internet.