Politie deelt pennen uit op Koningsdag

Een woordvoerder van het landelijke actiecentrum van de politie bevestigde zaterdag een bericht hierover van de NOS.

De politiebonden zijn in conflict met minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) over de cao. Dat leidde de afgelopen tijd tot verschillende acties van agenten. Daarnaast overleggen de bonden met de minister over de problemen bij de vorming van de Nationale Politie.

De afgelopen week is de kritiek van de bonden op de politietop verhevigd. De enorme reorganisatie van de politie en daarmee gepaard gaande problemen, maar ook de moeizame cao-onderhandelingen zijn de voedingsbodems.

De onderhandelingen over een nieuwe cao duren al een tijdje. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,3 procent, een bonus voor de ingrijpende reorganisatie bij de politie en een beter ouderenbeleid. Politiepersoneel heeft vier jaar geen loonsverhoging gehad.

De bonden voeren de laatste weken allerlei acties om hun eisen kracht bij te zetten. Politiemensen reden langzaam over de snelwegen, hielden sireneacties en donderdag waren politiebureaus twee uur dicht voor het publiek. De agenten waren wel beschikbaar voor noodhulp.