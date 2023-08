Villa waar Nederlandse zakenman werd vermoord te koop, zelfs kleren hangen nog in kast

PELT - De villa in het Belgische Neerpelt waar bijna zes jaar geleden de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout (51) vermoord werd, moet via een openbare verkoop minstens 200.000 euro opbrengen. Opvallend: aan het luxueuze pand werd sinds de moord niets meer gedaan. Zelfs hemden, maatpakken en schoenen liggen nog altijd in de kasten.

