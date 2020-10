Voetbalschool streng verboden voor ouders

Luisteren naar de trainer, stap 1 op de voetbalscholen, zoals ook hier bij voetbalvereniging Meerburg in Zoeterwoude. Ⓒ Hielco Kuipers

ZOETERWOUDE - Vanwege corona was het even spannend of de traditionele voetbalcursussen in de herfstvakantie konden doorgaan. Maar in ietwat aangepaste vorm, gaan de meeste jeugdtrainingen komende week gewoon van start. „Al is het alleen maar om ze voor een paar dagen los te rukken van hun i-Pad.”