Dertig miljoen euro aan cocaïne op Roosendaals bedrijventerrein

Binnenland

Steekpartij bij woning Apeldoorn, man (20) aangehouden

De politie is woensdagochtend in alle vroegte uitgerukt voor een steekpartij in of bij een woning in Apeldoorn. Een persoon is neergestoken en overgebracht naar het ziekenhuis. De ander, een 20-jarige man, is aangehouden en zit vast.