'Nog mijlenver verwijderd van deal met Grieken'

Ook waren ze boos dat de Grieken in bijna twee maanden tijd nog erg weinig van hun huiswerk hebben gedaan. ‘Er is op een paar punten wat vooruitgang, maar we zijn nog mijlenver verwijderd van een deal, zei eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zojuist in de Letse hoofdstad Riga, waar de euroministers informeel bijeen zijn.

Ze hadden gehoopt een oordeel te kunnen vellen over een sluitend Grieks bezuinigingsplan, in ruil waarvoor de Grieken nieuw geld krijgen. Dat gaat nu van geen kanten lukken, maar de klok tikt door. Eind juni loopt het verlengde steunprogramma af en blijft de geldkraan dicht. De Grieken komen vermoedelijk al veel eerder in geldnood en Tsipras zou bij Merkel hebben geprobeerd om alvast een paar miljard los te peuteren. Volgens Dijsselbloem gaat dat niet gebeuren, er komt een deal over een heel pakket of helemaal niets.

Toch is er nog geen enkel euroland dat heeft gezegd, laat maar zitten, het wordt toch niets met de Grieken, aldus Dijsselbloem. De gesprekken gaan dus nog door.