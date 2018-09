Kapitein asielschip blijft vastzitten

Malek ontkende vrijdag dat hij de leiding had over het schip. Hij verklaarde zelf ook vluchteling te zijn, net als de rest van de passagiers. De Tunesiër is door een bemanningslid aangewezen als degene die de leiding had over het schip. Malek toonde volgens ooggetuigen weinig emoties tijdens de zitting achter gesloten deuren in het Italiaanse Catania.

Ook de 25-jarige Syriër Mahmud Bikhit blijft in hechtenis, bepaalde de rechter. Hij zou als bemanningslid zijn meegevaren en wordt verdacht van het meewerken bij illegale immigratie. Volgens Bikhit was Malek inderdaad de kapitein van het schip, maar was hijzelf een van de migranten.

Het overvolle schip sloeg volgens eerdere getuigenverklaringen om nadat het vaartuig tegen een vrachtschip was gevaren dat te hulp was geschoten. Volgens de aanklager veroorzaakte Malek de botsing. De boot raakte uit balans toen de passagiers allemaal naar een kant van het schip vluchtten in de hoop gered te worden.