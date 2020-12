LIVE | Winkeliers België bezorgd over mogelijke stroom Nederlanders

Comeos, de Belgische federatie voor de detailhandel, trekt aan de bel over Nederlanders en Duitsers die mogelijk in België zullen gaan shoppen nu de niet-essentiële winkels in de twee buurlanden dicht moeten. De organisatie wil overleg met de autoriteiten over het in goede banen leiden van het winkelend publiek in de doorgaans toch al drukke kerstperiode.

De niet-noodzakelijke winkels in België zijn op 1 december juist weer na een maand sluiting heropend. De winkeluitbaters zijn in België verantwoordelijk voor wat er in en voor de winkels gebeurt. Zo moeten ze het aantal mensen dat tegelijk naar binnen mag, met mondkapje op, controleren en zorgen voor ontsmettende handgel bij de entree. „Maar de lokale besturen en politie moeten de straten controleren”, vindt Comeos-baas Dominique Michel.

De detailhandelsorganisatie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om waar nodig extra politie in te zetten en extra personeel te posten om de drukte de komende weken te beheersen en veilige winkelomstandigheden te verzekeren.

