Jong gezin kan geen kant op: ’We zijn doodsbang’

Familie Van Werven is gestrand op Tenerife en zit al dagen opgesloten in hun hotelkamer. Ⓒ Eigen foto

TENERIFE - Een jong Limburgs gezin met kinderen van 1 en 2 jaar zit al dagen muurvast in een toeristenoord op Tenerife. „We zijn doodsbang dat we dit weekend niet meer wegkomen. Alles gaat in Spanje hermetisch op slot”, zegt Audrey van Werven.