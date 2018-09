Politie bereikbaar tijdens actie

Onder het motto 'Nog steeds geen gehoor' willen de actievoerende politiemedewerkers hun ongenoegen uiten over de opstelling van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Die is in de ogen van vakbonden nog steeds niet met een aanvaardbaar cao-aanbod gekomen.

Volgens een woordvoerster van het actiecentrum dat de cao-acties van de politie coördineert, was het ook de bedoeling dat andere eenheden het beantwoorden van 0900-8844 zouden overnemen. Het nummer is voor niet-spoedeisende zaken en is in het hele land bereikbaar.