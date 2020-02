Drachten op scherp om branden: twee jongens vast

„Het lijkt er bijna op dat iedere avond iets in brand kan vliegen”, verwoordt Omrop Fryslân het gevoel op straat. Volgens de omroep zijn er tientallen branden geweest de afgelopen tijd; een politiewoordvoerder kan de precieze cijfers niet bevestigen.

Twee weken geleden staken jongeren zelfs een haag in brand waarin een agent zich had verstopt. „Daar had die agent geen rekening mee gehouden”, vertelt een politiewoordvoerder. „Collega’s wilden surveilleren en zich verstoppen, maar toen bleek dat ze net díe haag wilden aansteken. Een mooie aanhouding.”

Agenten gaan niet zelden ’s nachts de straat op in de hoop de daders eens in de kraag te vatten. Bij onwonenden heerst onrust. „Dit lijkt nergens op”, vertelde een vrouw eerder aan Omrop Fryslân. „Bij ons is vorig jaar ook een haag in de brand gevlogen. Daar hebben mensen tijden werk van gehad om die haag zo groot te krijgen. Het is schandalig!”

Aanhouding om wegrennen

Maandagavond waren er nieuwe aanhoudingen. Agenten in burger zagen jongens met ’een vlammetje’ rondlopen. Ze spraken de drie jongens aan, maar die renden meteen weg. Twee van de drie zijn ingerekend. „We zoeken nu uit wat ze op hun kerfstok hebben”, vertelt een woordvoerder. „Je rent niet voor niets weg.”

De jongens zitten nog vast. Het is volgens de politie te vroeg om te stellen dat de jongens iets met de branden te maken hebben. „Er ligt nog geen verdenking.”