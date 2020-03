’Eerste corona-bevalling in Nederland: baby is gezond’

Geach kan niets zeggen over de identiteit van de ouders, noch over de plaats waar de baby ter aarde kwam. Voor zover bekend is het de eerste bevalling van een kersverse moeder met het coronavirus. „De baby is gezond, en heeft het virus niet”, zegt Geach tegen De Telegraaf.

Moeder en dochter liggen nog in het ziekenhuis. Vrijdag mogen ze allebei naar huis. Daarna geldt: voorzichtigheid troef. „De moeder moet bijvoorbeeld altijd een mondkapje op als ze de baby verzorgt”, vertelt Geach.

Zelf heeft Geach ’halsoverkop’ beschermende middelen moeten zoeken. „Die zijn nergens meer te krijgen. Daar hebben alle professionals moeite mee. Huisartsen en ziekenhuizen zeggen zelfs: zamel het in. Kom het brengen. Deze situatie had niemand van tevoren kunnen voorzien.”

Trotse moeder

Het is haar gelukkig gelukt ’redelijk wat bij elkaar te sprokkelen’. Geach heeft nauw contact met de GGD en het RIVM. Ze begrijpt dat het geen doorsnee zorg wordt die ze gaat leveren. „Maar iedere moeder heeft in Nederland recht op kraamzorg. Dit gebeurt als je in de zorg werkt. Dan help je mensen. We kunnen haar (de moeder, red.) thuis prima op weg helpen, ondersteunen en verwennen.”

Niet alleen dochter, ook moeder maakt het goed. „Zeker. Ze is blij dat de bevalling achter de rug is. Haar klachten zijn ook prima thuis te genezen. Natuurlijk vindt ze het wel jammer dat ze geen bezoek mag ontvangen. Dat heeft wat impact. Je hoopt normaal gesproken mensen uit te nodigen en ze koffie en beschuit met muisjes te geven. Dat kan nu niet”, aldus Geach. „Maar ze maakt het goed en is een trotse moeder.”