Chileense vulkaan barst voor tweede keer uit

Lokale televisiestations laten spectaculaire beelden zien van een enorme kolom gas die uit de vulkaan komt. Autoriteiten waarschuwen voor as die neerkomt in plaatsen in de wijde omtrek van de vulkaan. De as is ook in buurland Argentinië neergekomen. Voor zover bekend hebben de erupties geen slachtoffers gemaakt.

De vulkaan spuwde as en rook tot een hoogte van 15 kilometer de lucht in. Die werden Chili en Argentinië ingeblazen waardoor in die landen het vliegverkeer werd verstoord. Vliegvelden in de steden Puerto Montt (Chili) en Bariloche (Argentinië) schrapten vluchten.

De eerste uitbarsting was woensdag rond 18.00 uur lokale tijd. De tweede volgde rond 01.00 donderdagochtend. Het was volgens Chileense media 54 jaar geleden dat de Calbuco voor het laatst uitbarstte. Na de twee uitbarstingen kwam de vulkaan wat tot rust maar bleef onstabiel. Volgens deskundigen kan er elk moment een nieuwe eruptie volgen.

Volgens Chileense media komen de uitbarstingen als een verrassing omdat er geen lichte vulkanische activiteit was. Die kondigt doorgaans een grotere eruptie aan. De ogen van de Chileense bevolking waren wat dat betreft gericht op een andere vulkaan, de Villarrica, die al enkele weken actief is.