’Varkenswake’ na grote stalbrand leidt tot woede onder boeren

Premium

President Israël mengt zich in wrange twist om zieke Alta (2)

De emoties rond het mogelijk beëindigen van het leven van de tweejarige Alta Fixsler lopen hoog op. Volgens doctoren is het in het belang van het kind om een einde aan haar leven te maken. De Britse Hoge Raad was het daarmee eens. Volgens de diepgelovige Joodse ouders mag dat echter niet gebeuren. Z...