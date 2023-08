Optimisme, maar ook zorgen over hooligan-aanpak: ’Ingrijpend middel’

AMSTERDAM - Door supporters haarscherp in beeld te krijgen bij het binnenkomen en verlaten van voetbalstadions, en als ze op de tribune zitten, is het een fluitje van een cent om hooligans te traceren. Wie rotzooi wil trappen weet dat hij meteen in zijn capuchon wordt gevat, als het plan van de KNVB doorgaat om relschoppers in de gaten te houden via een ingenieus volgsysteem. De hoop leeft op een doorbraak om vechtjassen uit onze vaderlandse voetbaltempels te weren.

Rellen bij FC Twente vorige week deden de roep op effectieve maatregelen weer klinken. Ⓒ FOTO ANP/HH