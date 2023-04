Grote brand in cacaofabriek in Amsterdam

Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekendgemaakt. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - In een cacaofabriek in Amsterdam is zondag rond 22.30 uur brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied te bestrijden.