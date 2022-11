Geen cel voor verdachte B&B-moord

Het Openbaar Ministerie had ook alleen tbs onder dwang en geen celstraf geëist tegen de 46-jarige Martien M. De deskundigen die hem onderzochten verwachten dat een langdurige, intensieve en mogelijk levenslange behandeling in een gesloten kliniek nodig zal zijn.

GGZ-instelling

Martien M. leerde de 33-jarige Stephanie vijf jaar geleden kennen in een GGZ-kliniek in Eindhoven, waar ze allebei behandeld werden aan hun psychische problemen. Ze kregen een relatie en ontvluchtten de instelling om aan het strenge regime te ontsnappen en meer samen te kunnen zijn. Na omzwervingen door de regio konden ze terecht in de B&B in Valkenswaard.

M. was al sinds zijn zeventiende verslaafd en kreeg in de GGZ-instelling antipsychotica die hem van zijn waanideeën afhielpen. In de B&B stopte hij met het gebruik daarvan. Daardoor kwamen de waanbeelden terug en kreeg hij de overtuiging dat ’ze’ zijn vriendin kwamen halen. Om dat te voorkomen, moest hij haar doden. Hij leefde in de waan dat zijn vriendin ontvoerd, verkracht en als slaaf gebruikt zou worden. „Ze zou een heel zwaar en verschrikkelijk leven krijgen. Dat moest ik voorkomen.”

Streng toezicht

De nabestaanden van het slachtoffer vinden dat het wel degelijk aan de man zelf te wijten was dat hij in een psychose belandde, omdat hij bewust zijn medicijnen niet meer nam. De deskundigen stellen echter dat de man een te beperkt inzicht in zijn handelen heeft om zoiets te zien aankomen. Ook als hij vrijkomt na een lange behandeling, kan de rechter bepalen dat M. onder streng toezicht blijft staan.