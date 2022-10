Eerste groep getroffenen busongeluk aangekomen uit Ecuador

Nasleep van het busongeluk Ⓒ EPA

DEN HAAG - De eerste groep getroffenen van het dodelijk busongeluk in Ecuador is donderdag per vliegtuig aangekomen in Nederland, meldt alarmcentrale Eurocross. Om hoeveel mensen het gaat, maakte de alarmcentrale niet bekend. ” De reis is goed verlopen. Op de luchthaven werden de getroffenen opgevangen door familie, medewerkers van Eurocross en de reisorganisatie”, aldus een woordvoerster.