Pechtold: Haagse krankzinnigheid

''Je kan moeilijk zeggen dat het ondoordacht is want ze hebben er elf dagen over nagedacht, maar dit verschuift de problematiek naar een aantal gemeenten. Het is ook het vooruitschuiven van de problematiek want na een paar weken moet ineens duidelijk zijn wat al jaren niet lukt'', aldus een woedende Pechtold.

''In Rotterdam krijgt wethouder Joost Eerdmans een probleem want hij moet alle illegalen die nu nog in Brabant en Zeeland zitten opvangen. En in een gemeente als Nijmegen wil een meerderheid van de raad de opvang doorzetten. Ik denk dat het kabinet bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten bot gaat vangen. Die gaan zeggen: jongens dit is onwerkbaar. En dat vind ik ook, het is een Haagse werkelijkheid.''