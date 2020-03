Vrouw premier Sánchez besmet met coronavirus

Zij maakt het wel goed, net als Pedro Sánchez zelf. Ze blijven beiden in het Moncloa en ‘volgen de preventieve richtlijnen die door het ministerie van Volksgezondheid zijn bekend gemaakt’.

Eerder testte ook Irene Montero, de Spaanse minister van Emancipatie voor Podemos, al positief. Ze is de vrouw van de leider van Podemos, Pablo Iglesias. Hij verblijft ook al twee dagen in quarantaine. Ook Javier Ortega-Smith, de tweede man van de ultrarechtse partij Vox testte positief; ook hij is besmet met het coronavirus.