Warm weekend op komst: ’Tot wel 17 graden’

„Vrijdag heeft vooral in het zuiden nog te maken met enkele wolkenvelden, maar tussendoor schijnt ook de zon al geregeld”, schrijft Weeronline. „Het blijft overal droog en de middagtemperatuur schommelt ’s middags rond 13 graden. In het zuiden en zuidwesten is plaatselijk 15 graden mogelijk, terwijl een maximum van 10 á 11 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. De wind waait matig uit een zuidelijke richting.”

Vrij koude nacht

In de nacht naar zaterdag koelt het flink af en kan het landinwaarts lokaal tot vorst aan de grond komen, meldt Weeronline. Op officiële waarnemingshoogte, zo’n anderhalve meter, wordt het niet kouder dan 2 tot 4 graden.

Maar dan: zaterdag belooft een prachtige herfstdag te worden. „Na een fraaie zonsopkomst met verspreid grondmist, schijnt de zon overdag vrijwel ongehinderd. Hooguit trekken wat velden met sluierwolken over ons land en ’s middags zijn ook een paar stapelwolken mogelijk. Bij hooguit een zwakke wind uit het zuidoosten loopt de temperatuur flink op. Het wordt maximaal 14 graden in de noordelijke provincies tot lokaal 17 graden in het zuidoosten”, meldt Weeronline. „Dit betekent dat ook de Sint een uitermate mooie intocht tegemoet kan zien in ons land.”

Zondag opnieuw veel zon

„Zondag verandert er maar weinig aan het fraaie herfstweer. Met name in de ochtenduren komen wat meer wolkenvelden voor, maar het blijft overal droog. In de middag krijgt de zon vanuit het zuidoosten meer ruimte. Het wordt opnieuw zo’n 14 graden langs de kust en in het noorden tot plaatselijk 17 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, kracht 2 of 3. Alleen in het Waddengebied kan ’s middags windkracht 4 worden bereikt.”

Na het weekend neemt de bewolking geleidelijk toe en dan draait de wind naar een oostelijke richting. Daarmee wordt langzaam minder zachte lucht naar ons land geblazen, waardoor de temperatuur vanaf dinsdag elke dag iets afneemt.