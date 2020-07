Blanken die BLM-letters overschilderden aangeklaagd

Volgens CNN zijn David Nelson en Nicole Anderson op drie punten in staat van beschuldiging gesteld: schending van burgerrechten, vandalisme en in het bezit zijn van middelen om graffity te maken. Daar staat maximaal een jaar cel op.

De enorme gele letters waren op straat voor de deur van de rechtbank in Martinez geschilderd. De gemeente had er toestemming voor gegeven. Officier van justitie Diana Becton noemt het wegschilderen van de letters een voorbeeld van ’systemisch racisme’.

Black Lives Matter is volgens haar een belangrijke burgerrechtenbeweging ’die al onze aandacht verdient’, zo schrijft CNN. Volgens de aanklager waren de letters een ’vreedzame en krachtige’ manier om de importantie van BLM te benadrukken.

Op YouTube is een video te zien van de actie. David Nelson draagt een Four More Years t-shirt van Trump. Hij schreeuwt tegen omstanders genoeg te hebben van het verhaal dat Amerikaanse politie zich altijd maar misdraagt en racistisch zou zijn. „Het zijn leugens, er is geen onderdrukking. Het is een leugen van links”. Boze omstanders bellen de politie.

De letters zijn opnieuw op straat aangebracht: