Honderden Britse wintersporters ontvluchten Zwitserse quarantaine

VERBIER - Honderden Britse wintersporters zijn het populaire Zwitserse skioord Verbier ontvlucht nadat ze er in quarantaine moesten. Zwitserland stelde de isolatie van tien dagen na aankomst in voor de Britse gasten nadat in het Verenigd Koninkrijk een besmettelijker variant van het coronavirus was opgedoken.