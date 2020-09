Deel appartementencomplex in Heerlen ontruimd om brand

Ⓒ ANP

HEERLEN - In Heerlen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zo'n twintig appartementen in een complex aan de Douvenrade ontruimd vanwege een brand in een van de woningen. Voor de circa 45 geëvacueerde bewoners wordt opvang geregeld, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.