Meeste evacués Heerlen kunnen terug naar huis

HEERLEN - De meeste bewoners van een complex in Heerlen, die in de nacht van donderdag op vrijdag werden geëvacueerd vanwege een brand, kunnen in de loop van de ochtend terugkeren naar hun woningen. Alleen vier appartementen op de begane grond zijn momenteel onbewoonbaar. Voor deze bewoners wordt elders opvang geregeld, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.