Gerard de ’hooli-gans’ moet blijven

Sinds begin deze week hangt er een spandoek met de tekst ’Gerard moet blijven’. Dit omdat de politie al meerdere malen verwoede pogingen deed om het beest te pakken. Echter elke keer bleek dat zonder succes te zijn.

De gans is in sommige ogen bezig met terreur. Zo zou hij nietsvermoedende fietsers en voorbijgangers lastigvallen. Ook staat Gerard regelmatig bij een stoplicht waar hij staat te bedelen om gevoerd te worden door automobilisten. Een bordje dat geplaatst is met de tekst ’niet voeren’ blijkt niet te werken.

Inmiddels hebben fans een Facebookpagina opgezet om het dier te ondersteunen. Er worden onder meer filmpjes en foto’s van de gans geplaatst. Daarnaast hebben ze het plan om een huisje voor de ’hooli-gans’ te bouwen.