Kitten vast tussen zonnepanelen op dak woning Hengelo

De brandweer en de dierenambulance rukten uit naar de Ferdinand Boersmastraat om het beestje van het dak te halen. Met een hoogwerker ging een van de brandweerlieden naar boven om een touw over het dak te gooien. Een collega maakte zich daaraan vast en klom vanuit de woning het dak op.

Uiteindelijk kreeg de brandweer het kitten te pakken. Het dier werd veilig in een kooitje gestopt en overhandigd aan de eigenaresse. De reddingsactie duurde ongeveer een uur. De kitten is waarschijnlijk via het dakraam naar boven geklommen.