Tientallen doden bij aanval op kerk Burkina Faso

De gouverneur van het gebied zegt dat „gewapende terroristen” het noordelijke dorp Pansi binnenvielen. Ze zouden daar de „vreedzame bevolking” hebben aangevallen. Dat gebeurde naar verluidt zondag tijdens de kerkdienst.

In het straatarme Burkina Faso worden vaker kerken en christenen aangevallen door jihadisten. Eerder deze maand was de woning van een christelijke geestelijke in de plaats Sebba het doelwit. Daar namen extremisten zeven mensen mee. Enkele dagen later werden vijf lichamen teruggevonden.

Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat vorig jaar bijna 4000 doden vielen door aanvallen van jihadisten in Burkina Faso en buurlanden Mali en Niger.