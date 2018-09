Man plande aanslag op kerken Parijs

Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve vandaag bekendgemaakt.

Volgens de Franse krant Le Figaro had de man, een 24-jarige student informatietechnologie met de Algerijnse nationaliteit, een arsenaal aan oorlogswapens in zijn bezit. Ook zou de man zich hebben voorbereid op een vertrek naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij de jihad.

Moord

De verdachte werd zondag min of meer door toeval opgepakt. Hij had zelf de hulpdiensten gebeld omdat hij gewond was. De politie vond bij het doorzoeken van zijn auto wapens en een kogelvrij vest.

Later bleek dat de man zijn verwondingen waarschijnlijk had opgelopen toen hij een 32-jarige vrouw om het leven bracht. Hij had zichzelf daarbij in het been geschoten. De vrouw werd dood gevonden in een auto in een buitenwijk van Parijs. Het DNA van de student werd op haar auto gevonden en hij is ook verdachte in die zaak.