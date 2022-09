Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig agent had trio’s met minderjarige meisjes en filmde naakte meisjes in de kleedkamer

Door Joost Verhagen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Alkmaar - Een voormalige politieagent uit Heerhugowaard en trainer van een waterpoloteam had trio’s met kwetsbare minderjarige meisjes. Daarnaast filmde hij naakte meisjes in de kleedkamer. De 23-jarige L.S. gaf dat donderdag zelf toe tijdens de behandeling van zijn rechtszaak in Alkmaar.