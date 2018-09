Gewapende burgers Jemen blijven vechten

De verklaring van de strijders komt op een moment dat een bestand juist nabij leek. Een hoge leider van de Houthi-rebellen liet dinsdag weten dat een politieke oplossing bijna bereikt is. Kort daarvoor had Saudi-Arabië aangekondigd te stoppen met het bombarderen van doelen van de Houthi's. Volgens de Arabische grootmacht en zijn bondgenoten is het tijd voor hervatting van vredesonderhandelingen in Jemen.

De Saudi's en hun bondgenoten steunen de door de rebellen verdreven president Abd-Rabbu Mansour Hadi. De Houthi's worden op hun beurt gesteund door het sjiitische Iran en krijgen steun van ex-president Ali Abdullah Saleh.