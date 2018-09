Moszkowicz vreest belastingvragen niet

Dat zei hij dinsdag in televisieprogramma Pauw. „Ik heb een conflict met de fiscus gehad dat ik netjes afhandel en ik heb mensen om mij heen verzameld die daar meer vanaf weten dan ik.”

Moszkowicz is zich ervan bewust dat zijn verleden hem zal achtervolgen. „Mensen mogen mij hierop aanspreken, daar hebben ze alle recht toe. Dan antwoord ik dat er een compromis over heb gesloten met de fiscus.”

De voorman van VNL noemde ook een aantal concrete punten van zijn partij. Er hoeft wat Moszkowicz betreft geen geld meer naar ontwikkelingshulp en de Europese Unie en minder naar bepaalde subsidies. Ook is de partij voor het opvangen van vluchtelingen in de regio, in de bed-bad-en-brooddiscussie leek hij hetzelfde standpunt in te nemen als de PvdA, namelijk dat hulp kan worden geboden in Nederland maar dat asielzoekers daarna weg moeten.