Iowa in de ban van vogelgriep

In februari van dit jaar waren er zo'n 362 miljoen legkippen in de VS. Iowa had er met bijna 60 miljoen het meest van alle staten. Vanwege de uitbraak heeft Mexico, een belangrijke afnemer van Amerikaanse kippen, de import van levende vogels en eieren uit Iowa stopgezet.

Ook elders in de VS is vogelgriep uitgebroken. Zo zijn meer dan 400.000 kalkoenen in onder meer Minnesota en Zuid-Dakota besmet geraakt met het virus. Daardoor zullen veel eieren niet op de markt komen. Dat geldt ook voor kalkoenvlees.