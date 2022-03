Nederland stuurt nog meer wapens naar Oekraïne, samen met laptops en slaapzakken

In een korte brief aan de Tweede Kamer laat Ollongren weten dat er meer militaire goederen naar Oekraïne worden gestuurd. Het gaat om spullen die al eerder die kant op gingen, zoals antitankwapens en snipergeweren. Bovendien stuurt de Nederlandse krijgsmacht nu ook ’overige goederen’, zoals wagens, slaapzakken, laptops en beschermende kleding.

Type wapens

Dit keert noemt de minister geen specifieke aantallen of type wapens. Dat gebeurde afgelopen week nog wél. Zo zijn al 200 Stinger-luchtdoelraketten en 50 Panzerfaust-antitankwapens met 400 raketten naar het front vervoerd. Dat dit soort details nu achterwege blijven, komt volgens Ollongren door ’de volgende fase’ in de oorlog. „De oorlog in Oekraïne is al zeven dagen gaande”, zegt ze. „Wij blijven doen wat we kunnen en we zullen daarover beknopt communiceren. Ook de Tweede Kamer zullen we natuurlijk goed informeren.”

Ollongren kreeg afgelopen zondag een storm van kritiek over zich heen toen ze een foto van een wapenleverantie op Twitter had gezet. Met daarbij het plaatje van een spierballetje. Die openheid en ’stoerheid’ werd haar niet in dank afgenomen. De kritiek heeft volgens Ollongren niets met haar huidige terughoudendheid te maken. „We wilden laten zien dat we in staat waren om de wapens te transporteren”, zegt de minister. „We zijn nu in een volgende fase. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor andere landen die dit soort leveringen doen. U zult hierover geen details horen.”